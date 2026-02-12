КСП Челябинской области выявила нарушения на 2,2 млрд рублей в сфере закупок

Объем заключенных государственных и муниципальных контрактов по итогам 2025 года в Челябинской области составил 132,9 млрд руб. Всего за 12 месяцев было объявлено госзакупок на 156,6 млрд руб., следует из сводки контрольно-счетной палаты (КСП) региона. По итогам проверок ведомство выявило более 800 нарушений на общую сумму почти 2,2 млрд руб.

По сравнению с 2024 годом эти показатели несколько снизились. Тогда было объявлено госзакупок на 163,8 млрд руб., заключено контрактов на 138,5 млрд руб. Кроме того, сократилась экономия — величина снижения начальной максимальной цены контракта. Если в 2024 году она достигала 9,4%, то в 2025-ом находилась на уровне 8,9%. При этом доля контрактов у единственного поставщика составила 15,5%, увеличившись за год на 4,1 процентных пункта.

Чаще всего с помощью госзакупок товары и услуги приобретало министерство здравоохранения Челябинской области. Ведомство заключило 2,8 тыс. контрактов на 12,4 млрд руб. Министерство дорожного хозяйства и транспорта региона подписало 67 договоров на общую сумму 11,5 млрд руб. Также госзакупки пользовались популярностью у структур, относящихся к ведомству либо отвечающих за дорожное хозяйство и транспорт в муниципалитетах области.

В прошлом году региональная КСП провела 13 проверок, включающих контроль за закупочной деятельностью. Было выявлено 811 нарушений. Самыми типичными стали:

неправильное обоснование и определение начальной цены контракта либо ее завышение;

несоблюдение требований к содержанию извещения о закупке;

невключение в контракт обязательных условий;

формальное проведение экспертизы и приемки товара по договору;

нарушения при проведении оплаты;

способствование освобождению поставщиков от ответственности за некачественные работы.

По итогам проверок КСП направила представления, информационные и рекомендательные письма в адрес исполнительных органов области.

Виталина Ярховска