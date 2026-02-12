В Самарской области загорелся крупный промышленный объект на площади 600 кв. м

Пожар начался на производственном предприятии «Электрощит-Стройиндустрия» в Самарской области днем в четверг, 12 февраля. Объект находится в промзоне сельского поселения Чубовка в Кинельском районе по адресу: Заводской проезд, 1. Об этом сообщает региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожару присвоен ранг №2 (объявляется при крупной площади горения, отсутствии водных источников, недостаточности средств и сил и при других проблемах). Пламя охватило площадь 600 кв. м. На борьбу с огнем поданы семь пожарных стволов «Б» и сформированы четыре звена газодымозащитной службы.

Тушение пламени продолжается. Погибших и пострадавших нет.

Производственное предприятие «Электрощит-Стройиндустрия» (АО «СЗ "Электрощит"-СИ "») выпускало строительные металлические изделия. Компания была зарегистрирована 1 октября 2007 года. Организация была ликвидирована 28 декабря 2015 года. Причиной этого стала реорганизация в форме присоединения.

Георгий Портнов