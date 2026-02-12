Четырем жителям Оренбурга вынесли приговор по делу о грабеже в крупном размере

В Оренбурге суд признал виновными четырех местных жителей по п.п. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, а также с угрозой применения такого насилия, в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Как сообщает надзорное ведомство, в ноябре 2023 года подсудимые возле многоквартирного дома на ул. Транспортной, угрожая применением насилия и применяя его, похитили у потерпевших три телефона, игровую приставку, монитор, системный блок ПК и комплектующие к нему, компьютерные периферийные устройства, а также автомобиль «ВАЗ 21120». Причиненный ущерб превысил 360 тыс. руб.

Подсудимые свою вину признали частично, но полностью возместили стоимость похищенного.

Одному из подсудимых суд назначил наказание в виде принудительных работ на два с половиной года. Остальным трем назначено лишение свободы на два с половиной года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Руфия Кутляева