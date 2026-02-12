В Новокуйбышевске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода

В четверг, 12 февраля, в 07:45 (MSK+1) в Новокуйбышевске произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Об этом сообщает Госавтоинспекция Самарской области.

По предварительным данным ведомства, неустановленный водитель наехал на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Произошло это на ул. Свердлова, напротив дома №11.

В результате ДТП несовершеннолетний пострадавший 2014 года рождения доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой медицинской помощи.

Руфия Кутляева