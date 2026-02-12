Суд изменил формулировку увольнения экс-сотрудницы минсоцразвития из-за коррупционных оснований

Ленинский районный суд Перми удовлетворил иск прокуратуры города к министерству социального развития Пермского края и его бывшей сотруднице Наталье Плюсниной. Как сообщает прокуратура региона, в ходе проверки было установлено, что, будучи замруководителя в территориальном подразделении министерства, в 2022 году она приобрела автомобиль. Его стоимость превышала совокупный доход семьи чиновницы за три года, предшествующие совершению сделки. Законность получения соответствующих доходов в ходе надзорных мероприятий не подтверждена. При этом госпожа Плюснина была уволена из министерства по собственному желанию. По иску прокуратуры суд обязал министерство изменить формулировку увольнения на «в связи с утратой доверия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее Индустриальный райсуд Перми удовлетворил требования надзорного органа о взыскании с Натальи Плюсниной 7,9 млн руб., что равно стоимости купленного транспортного средства.