«Сбыта "лишняя" газетная бумага не найдет»

Последние 35 лет Россия стремится к строительству рыночной экономики. То есть теоретически в борьбе за потребителя побеждать должна востребованная и высокомаржинальная продукция, а неэффективные производства уходить в небытие. Но как ни странно, зачастую компании, несмотря на самые пессимистичные прогнозы, продолжают держаться за свои товары, давно ставшие убыточными. Сейчас это происходит с рынком газетной бумаги, хотя еще относительно недавно этот сегмент переживал взлет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор Центра системных решений Денис Кондратьев

Фото: Пресс-служба Центра системных решений Гендиректор Центра системных решений Денис Кондратьев

Фото: Пресс-служба Центра системных решений

Первым «черным лебедем» можно считать выход iPhone в 2007 году, после которого рост сегмента сменился падением. Первыми от газет стали отказываться развитые страны, заменив печатные носители на электронные. Но в развивающихся странах ситуация была иной — дороговизна гаджетов, отсутствие языковой поддержки сохраняло потребность жителей в ежедневных газетах и рекламных вкладышах. Например, в Индии обилие региональных диалектов обеспечивало спрос на местные и федеральные газеты. По некоторым оценкам, одна газета передавалась из рук в руки до семи раз.

Вторым гвоздем в гроб сектора газетной бумаги в 2020 году стала пандемия COVID-19, которая вынудила останавливать печатные машины и прекращать выпуск газет, так как люди боялись брать их в руки. Особенно сильно пандемия отразилась на продажах газет в Индии, где потребление бумаги сократилось вдвое — с 2,5 млн до 1,1 млн тонн в год.

которая вынудила останавливать печатные машины и прекращать выпуск газет, так как люди боялись брать их в руки. Особенно сильно пандемия отразилась на продажах газет в Индии, где потребление бумаги сократилось вдвое — с 2,5 млн до 1,1 млн тонн в год. Третьим «черным лебедем» для российских производителей стал мировой политический и логистический кризис 2022 года, сделавший недоступными для экспорта значительные регионы мира.

В итоге отечественные компании остались один на один с серьезным профицитом производства. Общие мощности по производству газетной бумаги в России оцениваются примерно в 1,5 млн тонн, в то время как общая потребность в газетной бумаге наиболее близких и доступных для производителей из РФ рынков — Индии, Китая и Турции — около 1,2 млн тонн.

Безусловно, учитывая правило наличия у типографии более одного поставщика, российские комбинаты не смогут получить более половины этого объема. Таким образом, максимально доступный для российских производителей объем сегодня можно оценить в 500–600 тыс. тонн, и этот показатель с каждым годом будет снижаться. Прибавляя внутренний спрос, оцениваемый в 150 тыс. тонн, потенциал для сбыта может составить не более 750 тыс. тонн в год при наличии мощностей, в два раза превышающих этот объем.

Сбыта «лишняя» газетная бумага не найдет, а работа на половинных мощностях не будет прибыльной для производителей.

Тиражи падают во всех видах изданий на графических бумагах — газеты, журналы, листовки, реклама, книги и т. п., интернет и цифровые технологии с успехом их заменяют. Демографический фактор также играет против бумажной прессы — в развитых странах население стремительно сокращается, а последнее «газетное поколение» уходит.

Можно поддержать производителей бумаги? Можно, но это будет равносильно содержанию никому не нужного бизнеса за государственный счет. Можно поддержать проекты перепрофилирования в необходимые рынку продукты, но в этом случае целесообразно это делать для предприятия с уже расширенной линейкой. Таким образом, сценарий вымирания газетных производств, о котором говорили руководители российских предприятий на одной из конференций в 2019 году, веря в то, что в живых останется только один из них и это будет именно он, можно сказать, реализовался.

Денис Кондратьев, гендиректор Центра системных решений