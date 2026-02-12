Суд в Саратове оштрафовал инспектора ДПС на 250 тысяч за взятку от пьяного водителя

В Саратове суд признал виновным старшего инспектора ДПС в получении взятки за бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Полицейского приговорили к штрафу 250 тыс. руб. и лишили на два года права занимать определенные должности на госслужбе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным суда и следствия, 2 ноября прошлого года старший инспектор ДПС в салоне служебного автомобиля получил 20 тыс. руб. за то, что не стал заводить административное дело на водителя в состоянии опьянения.

Денежные средства в размере 20 тыс. руб. были конфискованы в доход государства.

