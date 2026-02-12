Бизнес сверился с ощущениями

Инфляция в России — 25% — так ее чувствуют предприятия. А индикатор бизнес-климата упал почти до нуля, говорят результаты февральского опроса ЦБ. Однако, по последним подсчетам Росстата, годовая инфляция несколько замедлилась — до 6,4%. Но почему у бизнеса другие ощущения? Подробности — у Александра Мезенцева.

Критический случай описывается так: ресторан с чеком выше среднего в конце 2024-го торговал на 600 тыс. руб. в день, а уже в минувшем декабре его ежедневный оборот рухнул до 200 тыс. руб. С лета перестали расти доходы граждан, и общепит падает во всех сегментах, рассказывает гендиректор сети «Теремок» Михаил Гончаров: «Потери оборота при росте аренды и коммунальных расходов могут составлять 10-20%. Это негативно сказывается на бизнесе. Мы приостановили программу развития, в виде исключения будем рассматривать только какие-то уникальные объекты. Если падение продолжится, то будут включаться уже антикризисные механизмы, которые работали во время пандемии».

Ни во время COVID-19, ни в 2022-м так сокращать расходы не приходилось, говорит управляющий партнер компании «Диалот» Алексей Петропольский: «"Тревожащий" — это не то слово. Мы переезжаем в более дешевый офис, увольняем часть сотрудников. Понятно, что все подорожает на 20-30%, а выручки на этот объем у нас просто не будет. Спрос на наши услуги снижается. Срезая огромное количество издержек, учитывая выросшие налоги, мы вышли на уровень 2025-го. Выстраиваем систему мотивации для отдела продаж, но в тренде на стагнацию сложно даже просто удерживаться на плаву».

По результатам опроса ЦБ, индекс бизнес-климата в феврале упал с 1,5% до 0,2%. Резко ухудшились оценки именно текущей ситуации. Однако дело может быть еще в сезонности, делится своими наблюдениями основатель и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев: «Меньше приобретают и промышленную, и продукцию общего потребления. Но начало года у нас всегда было низким.

Кто-то из поставщиков поднимает цены многократно и теряет клиентов. Те, кто хотят оставаться на рынке, не делают это резко».

Но падение спроса при общем росте цен в продуктовой рознице в основном наблюдается в эконом-сегменте, а за остальные еще можно побороться, говорит основатель и президент группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев: «Есть только два выхода. Первый — работа с издержками. У каждой компании есть определенные заделы на этот счет. Второй — объяснение ценности вашего продукта. У всех разная ситуация.

Одним щи нечем заправлять, а у других жемчуг мелкий. Когда мы говорим, допустим, о компании Coca-Cola, они представлены везде, им расти очень сложно. А когда мы говорим про компании среднего уровня, то у них есть возможность подвинуть конкурента и как-то "толкаться" на рынке. Например, у нас есть ниша, где можно развиваться».

Банк России снижал ключевую ставку пять раз подряд. На последнем заседании в 2025 году был сделан шаг в пол процентных пункта, до 16% годовых. А кредиты выдаются на тех же условиях, как полгода назад при 18%, жалуются предприниматели. ЦБ в своем мониторинге подтверждает, что оценки этой динамики ужесточились. Новое заседание по ставке ЦБ проведет в 13 февраля.

