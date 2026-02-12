В Челябинске водитель Nissan сбил двух школьниц на пешеходном переходе

В Челябинске две девочки-подростка получили травмы после наезда автомобиля на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, вечером 11 февраля 46-летний водитель Nissan подъезжал к перекрестку улиц Бейвеля и Скульптора Головницкого. Около дома №16 на улице Скульптора Головницкого он сбил двух 13-летних девочек, переходивших дорогу по регулируемому переходу. Подростки получили травмы.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Виталина Ярховска