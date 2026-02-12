КРПК выиграла контракт стоимостью 1,5 млрд рублей на строительство корпуса колледжа в Березниках

Конкурс на определение подрядчика, который построит учебный корпус Березниковского политехнического колледжа, выиграла Корпорация развития Пермского края (КРПК). Об этом сообщает telegram-канал краевого минстроя. Ранее с ней же был заключен договор подряда на строительство общежития для студентов этого же колледжа. Территория благоустройства корпуса и общежития будет единым пространством. Как указано на сайте госзакупок, цена контракта составит 1,58 млрд руб.

Фото: telegram-канал минстроя Прикамья

Новый корпус будет построен на участке 7,7 тыс. кв. м, рядом с общежитием для студентов на ул. Ивана Дощеникова (район ЖК «Любимов»). В нем появятся современные учебные аудитории, мастерские и лаборатории, актовый и спортивный залы, библиотечно-информационный центр и столовая. Сейчас в колледже обучается более 1,5 тыс. студентов, новый корпус увеличит пространство для практических занятий.