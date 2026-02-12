Башкирия заняла пятое место в стране по числу договоров долгосрочных сбережений

Жители Башкирии в 2024 и 2025 годах оформили более 300 тыс. договоров по программе долгосрочных сбережений. По данным пресс-службы Нацбанка Башкирии, республика находится на пятом месте в России по их количеству. Размер взносов превысил 15 млрд руб. — по этому показателю регион занял восьмом месте.

Программа долгосрочных сбережений — это добровольная накопительно-сберегательная программа, участники которой получают бюджетную прибавку к своим накоплениям. Софинансирование составляет до 36 тыс. руб. ежегодно в течение первых десяти лет действия договора.

Майя Иванова