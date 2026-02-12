«Цветозвуки» Кандинского, спектакли-лауреаты «Золотой маски» и 270-летие Моцарта

Эти выходные будут особенными – 14 февраля будем праздновать День всех влюбленных. Это не только про особенные чувства друг к другу, но и про любовь к искусству и творчеству. Праздничная афиша Воронежа будет полна знаковыми театральными постановками, новыми художественными выставками, вдохновляющими концертами и нестандартными мастер-классами. Подробнее о наиболее интересных событиях предстоящих выходных – в традиционной афише «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Василий Кандинский. Цветозвуки»

Фото: mkram.ru «Василий Кандинский. Цветозвуки»

Фото: mkram.ru

В художественном музее имени Крамского — выставка «Василий Кандинский. Цветозвуки». Экспозиция включает 60 подлинных работ основоположника абстракционизма из коллекции галереи современного искусства Bashmakov Gallery. Выставка продлится до 26 апреля.

В литературный музей имени Никитина приглашают на выставку «Три музы Мандельштама», посвященную 135-летию со дня рождения поэта. Экспозиция познакомит посетителей с уникальными предметами — прижизненными изданиями поэтических сборников Мандельштама и Ахматовой, личными вещами Надежды Мандельштам, подлинными документами, фотографиями и рукописями воспоминаний Натальи Штемпель.

Во Дворцовом комплексе Ольденбургских 13 февраля откроют уникальную выставку «Акварели и путевые зарисовки сестер Гефсиманского монастыря святой Марии Магдалины». Экспозиция объединяет 60 работ. Свои акварели и зарисовки они создавали во время паломничеств по всему миру.

Спектакль «Черные доски» Владимирского академического областного драмтеатра

Фото: dramavladimir.ru

«Черные доски» Владимирского академического областного драмтеатра победили как лучшая постановка в драме и лучшая режиссура. Поставил спектакль Владимир Кузнецов по произведениям Владимира Солоухина и в память о нем. В столице Черноземья спектакль покажут 14 февраля в Воронежском концертном зале, а в Липецке — 15 февраля в театре драмы имени Льва Толстого.

Гастроли Санкт-Петербургского Большого театра кукол пройдут в Воронеже 14 февраля. В рамках программы российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» петербургский театр дважды покажет на сцене Воронежского театра драмы имени Кольцова лучший кукольный спектакль 31-го сезона «Журавль и цапля». Это история о двух персонажах, чьи судьбы были связаны с самого начала, но свое счастье им придется завоевать на непростом пути навстречу друг другу. Режиссер — Екатерина Ложкина-Белевич. Жанр охарактеризован как русская народная сказка. В Липецке эту постановку покажут дважды 16 февраля в драмтеатре имени Льва Толстого.

На сцене Воронежского концертного зала 13 февраля выступят скрипач из Сербии Драган Средоевич и виолончелист Глеб Степанов. Они исполнят двойные концерты Антонио Вивальди для скрипки, виолончели и струнных. Также прозвучит музыка Франца Шуберта из оперы «Розамунда» и Концерт для виолончели с оркестром Роберта Шумана.

Дирижер академического симфонического оркестра Воронежской филармонии Игорь Вербицкий

Фото: Воронежская государственная филармония

Концерты к 270-летию со дня рождения гениального Моцарта пройдут в филармонии 13 и 14 февраля. Артисты Воронежского академического симфонического оркестра исполнят Увертюру к опере «Дон Жуан», Симфонию-кончертанте для квартета духовых с оркестром и популярную Симфонию №40. Дирижер — Игорь Вербицкий.

Балет «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева желающие смогут увидеть 13, 14 и 15 февраля в Воронежском театре оперы и балета. Тут же 15 февраля представят музыкальную сказку «Людвиг и Тутта». На малой сцене театра 15 февраля зрители смогут увидеть оперу Генри Перселла «Дидона и Эней».

Аудиоспектакль-променад «Время птиц»

Фото: puppet-shut.ru

В театре кукол имени Вольховского 13 февраля представят музыкальный спектакль по сказке «Тысяча и одна ночь». А 13 и 14 февраля зрители смогут увидеть «Время птиц». Аудиоспектакль-променад к 100-летию театра объединяет как документальные материалы и исторические факты, так и личные воспоминания и впечатления близких к театру людей. 14 февраля на сцене театра покажут лирическую сказку «Легенда о добром сердце», спектакль «Солнышко и снежные человечки» — 15 февраля. В фойе кукольного театра 15 февраля покажут мастер-класс «Секреты кукловода». Актриса театра Анастасия Рожкова расскажет об особенностях управления разными видами кукол, как пользоваться главным инструментом актера-кукольника — руками. Все собравшиеся смогут побывать в роли артиста и оживить театральную куклу.

Спектакль по мотивам пьесы Генриха фон Клейста «Принц Гомбургский» можно будет увидеть в Никитинском театре 13 февраля. Постановку по мотивам киносценария Ингмара Бергмана «Осенняя соната» покажут 14 февраля, а 15 февраля зрителям представят «Бойню №5, или Крестовый поход детей» по мотивам романа Курта Воннегута.

В Камерном театре 13 февраля ожидается маленький спектакль «О странностях любви…», а 14 февраля на сцене в кафе покажут постановку «Женщины, которые осмеливаются», на Большой сцене — танцевальный спектакль по мотивам графики Франсиско Гойи — серии офортов «Капричос». В воскресенье 15 февраля зрители смогут увидеть одну из самых известных пьес великого американского драматурга Теннесси Уильямса — «Трамвай “Желание”».

Спектакль «БегиОстанься» на сцене Нового театра

Фото: newteatr.com

В Новом театре 13 февраля покажут драму «БегиОстанься», спектакль «Любовь» — 14 февраля, постановку «Пушкин в кедах» — 15 февраля.

На малой сцене театра юного зрителя 13 февраля представят спектакль «Волшебная книга Василисы». Постановку «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина покажут 14 февраля, а спектакль «Кошкин дом» по мотивам одноименной сказки Самуила Маршака — 15 февраля.

В Доме архитектора 14 февраля прочтут лекцию об «Оскаре», а 15 февраля проведут мастер-класс по живописи «Зимний пейзаж». Также гости смогут увидеть выставку, посвященную 25-летию со дня основания кафедры дизайна факультета архитектуры и градостроительства Воронежского государственного технического университета.

В креативном кластере «Станция» День влюбленных отметят по-китайски красиво. Участники мастер-класса создадут объемную картину в китайском стиле с традиционными узорами и элементами национальной одежды.

Афиша фильма «Вулкан любви» (Fire of Love)

Фото: kinopoisk.ru

Фестивальное документальное кино «Вулкан любви» (2022) покажут 15 февраля в киноклубе на Пятницкого, 52. Картина стала лауреатом международных кинофестивалей, включая Sundance, где она получила премию Джонатана Оппенгейма за монтаж.

В «Матрешке» 15 февраля проведут мастер класс по созданию миниатюрной книжки гармошки. Участники придумают собственных персонажей, наполнят свою книжку яркими иллюстрациями и научатся правильной технике складывания книжек гармошек.

Выставку в стиле Треш-арт откроют в центре экологии и искусства «Сфера» 14 февраля. Ее цель – привлечь внимание к проблемам переработки отходов и сократить потребления одноразовых упаковок. Посетители узнают о техникой ресайклинга и апсайклинга. Также в программе: мастер-класс по созданию картин из пакетов, фуршет, чай и беседа.

На катке в парке «Дельфин» 14 февраля пройдет праздничная дискотека с конкурсами, розыгрышами и музыкой.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Десятый сырный саммит в Воронеже проведут 14 и 15 февраля. На ежегодном мероприятии встретятся 15 сыроваров из четырех городов Черноземья: Воронежа, Липецка, Белгорода и Тамбова. Организаторы обещают, что на два дня улица Комиссаржевской превратится в сырную столицу Черноземья. 14 февраля в пельмень-баре «Олень» сыровары расскажут о своем ремесле, а в баре «Оптимист» посвятят вечер уточненным сочетаниям и сырному ремеслу. 15 февраля в гастро-пабе «Черная река» состоится поздний завтрак с сыроварами. Мастера поделятся своими секретами, а гости попробуют блюда с использованием сыров в сочинении с французскими винами. В ресторане DJANGO развернется главная ярмарка саммита, где можно будет купить любые сыры.