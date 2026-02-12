Сим-карту пытались передать заключенному нижегородской колонии в пироге с вишней

Сотрудники исправительной колонии №12 в поселке Шерстки Тоншаевского округа Нижегородской области пресекли попытку передачи осужденному запрещенного предмета. В пироге с вишней обнаружили сим-карту, рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН по Нижегородской области.

Фото: ГУ ФСИН по Нижегородской области

По данному факту в учреждении проводят проверку, составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ («Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы…»). По этой статье предусмотрен штраф до 50 тыс. руб.

Галина Шамберина