Власти Приморья запретили КПРФ проводить митинг в поддержку СВО
Министерство внутренней политики правительства Приморского края и администрация Владивостока отказались согласовать местному отделению КПРФ проведение митинга, посвященного Дню защитника Отечества, 23 февраля.
В заявке на проведение публичного мероприятия его организатор депутат заксобрания Приморья, второй секретарь крайкома КПРФ Евгений Ляшенко указал, что целью акции является сохранение «исторической памяти героических подвигов Советской армии в годы Великой Отечественной войны и войны с милитаристской Японией, выражение поддержки проведению специальной военной операции против украинского неонацизма». Численность участников — до 50 человек. Коммунисты просили власти согласовать одну из двух возможных площадок для проведения митинга — в сквере имени Ленина или на площади возле дома молодежи во Владивостоке.
Однако, как следует из выложенных местным отделением Компартии в Telegram-канале документов, глава министерства внутренней политики Александр Худоложный отказал в проведении митинга в сквере Ленина, поскольку он соседствует с медицинским учреждением. А вице-мэр Владивостока Дмитрий Свитайло не согласовал акцию возле дома молодежи, поскольку на площади «проводятся ремонтные работы сцены» и «безопасность участников митинга не может быть обеспечена». Оба чиновника сообщили, что предложения по проведению митинга «в других местах отсутствуют», и предупредили об ответственности в случае проведения несанкционированной акции.
«Чтобы вставить палки в колеса КПРФ, власти готовы даже запретить нам проводить мероприятия в поддержку ветеранов армии и участников СВО»,— говорится в сообщении реготделения КПРФ.
Евгений Ляшенко заявил «Ъ», что коммунисты в любом случае намерены собраться 23 февраля на площади возле дома молодежи. «Не думаю, что тех, кто придет для того, чтобы поддержать СВО, полиция будет разгонять дубинками»,— сказал депутат.