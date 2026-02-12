Власти Приморья запретили КПРФ проводить митинг в поддержку СВО

Министерство внутренней политики правительства Приморского края и администрация Владивостока отказались согласовать местному отделению КПРФ проведение митинга, посвященного Дню защитника Отечества, 23 февраля.

В заявке на проведение публичного мероприятия его организатор депутат заксобрания Приморья, второй секретарь крайкома КПРФ Евгений Ляшенко указал, что целью акции является сохранение «исторической памяти героических подвигов Советской армии в годы Великой Отечественной войны и войны с милитаристской Японией, выражение поддержки проведению специальной военной операции против украинского неонацизма». Численность участников — до 50 человек. Коммунисты просили власти согласовать одну из двух возможных площадок для проведения митинга — в сквере имени Ленина или на площади возле дома молодежи во Владивостоке.

Однако, как следует из выложенных местным отделением Компартии в Telegram-канале документов, глава министерства внутренней политики Александр Худоложный отказал в проведении митинга в сквере Ленина, поскольку он соседствует с медицинским учреждением. А вице-мэр Владивостока Дмитрий Свитайло не согласовал акцию возле дома молодежи, поскольку на площади «проводятся ремонтные работы сцены» и «безопасность участников митинга не может быть обеспечена». Оба чиновника сообщили, что предложения по проведению митинга «в других местах отсутствуют», и предупредили об ответственности в случае проведения несанкционированной акции.

«Чтобы вставить палки в колеса КПРФ, власти готовы даже запретить нам проводить мероприятия в поддержку ветеранов армии и участников СВО»,— говорится в сообщении реготделения КПРФ.

Евгений Ляшенко заявил «Ъ», что коммунисты в любом случае намерены собраться 23 февраля на площади возле дома молодежи. «Не думаю, что тех, кто придет для того, чтобы поддержать СВО, полиция будет разгонять дубинками»,— сказал депутат.

Алексей Чернышев, Владивосток