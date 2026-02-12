В Абакане из-за аварии на магистрали без тепла остались почти 50 тыс. человек

В ночь на 11 февраля на магистральном трубопроводе при въезде в Абакан прорвало трубу, из-за чего 300 зданий в городе остались без тепла и горячей воды. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Лемин. «РИА Новости» со ссылкой на МЧС Хакасии сообщили, что без отопления остались 48,4 тыс. человек.

Изначально теплоэнергетики перекрыли трубопровод на небольшом участке, но справиться с утечкой не удалось. Около 5:00 по местному времени подающий и обратный трубопроводы полностью перекрыли. «Под ограничением находится, на данный момент, порядка 300 объектов, около 10 школ и 17 детских садов»,— написал господин Лемин. По данным регионального МЧС, сейчас в городе не отапливаются 247 многоквартирных жилых домов, 23 социально значимых объекта.

Несколько бригад теплоэнергетиков откачивают воду и осушают место прорыва. Процесс ликвидации аварии контролирует городская прокуратура. По словам мэра Абакана, жителям начнут подавать тепло и горячую воду около 16:00 по местному времени.

Управление МЧС по Хакасии предупреждало, что в республике ожидается резкое похолодание до -10 °C, сильный ветер 15-25 м в секунду и снегопад. Такая погода может нарушить работу ЖКХ, объектов энергетики и связи, сообщила пресс-служба МЧС.