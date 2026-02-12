Сотрудники Татарстанской таможни провели осмотр помещений и территории оптовой базы в Лениногорске. В ходе проверки выявили овощи и фрукты без обязательной маркировки на 371 тыс. руб., сообщает пресс-служба региональной таможни.

В Лениногорске таможенники обнаружили овощи и фрукты на 371 тысячу рублей

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ В Лениногорске таможенники обнаружили овощи и фрукты на 371 тысячу рублей

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Общий вес немаркированной продукции составил 22 тонны 750 кг. На упаковке отсутствовали сведения о наименовании продукции, производителе и его адресе, дате изготовления, условиях хранения, сроке годности и стране происхождения.

Анна Кайдалова