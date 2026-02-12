Президент РФ наградил коллектив автозавода «Урал» орденом Александра Невского
Указом президента России Владимира Путина коллектив автомобильного завода «Урал» (Миасс) награжден орденом Александра Невского. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Сотрудники предприятия получили такую награду за заслуги в развитии автомобильной промышленности и многолетнюю добросовестную работу. С этим событием работников поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Автозавод „Урал“ является одним из важнейших стратегических предприятий Южного Урала и всей страны. В прошлом году начал работу второй конвейер. Здесь бережно хранят традиции и открыты новому. Благодарю работников и ветеранов предприятия за добросовестный труд, самоотдачу и верность своей профессии», — отметил глава региона.
Кроме того, нескольким сотрудникам Магнитогорского птицеводческого комплекса (входит в группу «Ситно») присвоили почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Это операторы птицефабрик и механизированных ферм Арам Никогосян и Клавдия Тищенко, а также бригадир участка основного производства Татьяна Яковлева.
Тем же указом «Заслуженным работником транспорта РФ» стала кладовщик производственного участка главного материального склада Южно-Уральской дирекции снабжения (филиал ОАО «РЖД») Сания Сейтикова. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награжден директор АО «Трансэнерго» Валерий Пряхин.