В Индустриальном районе продается бывший ТЦ «Виват» за 450 млн рублей

В Перми на продажу выставлен трехэтажный торговый центр по шоссе Космонавтов, 240, следует из информации на сайте «Авито». Актив площадью чуть более 6,8 тыс. кв. м оценен в 450 млн руб., или 66 тыс. руб. за 1 кв. м. До января 2021 года оператором ТЦ было ООО «Виват-Трейд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

Согласно объявлению, ТЦ полностью заполнен сетевыми арендаторами. В здании установлены все инженерные сети. Земельный участок под зданием площадью 3,1 тыс. кв. м находится в собственности. «Объект генерирует стабильный арендный поток, но имеет большой потенциал роста за счет оптимизации пула арендаторов и развития концепции», — указано в объявлении.

В 2025 году администрация Индустриального района Перми требовала признать ТЦ по шоссе Космонавтов, 240, самовольной постройкой. Однако власти района не явились на судебное заседание, а ответчики — владельцы здания — не настаивали на рассмотрении дела по существу. Тогда ответчиком выступил ИП Абдусалим Каландаров. В итоге суд оставил исковое заявление без рассмотрения. Позднее департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал для здания колерный паспорт, так как оно располагается в границах «Гостевого маршрута».