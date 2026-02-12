В Перми за январь сократилась выдача потребительских кредитов

Пермский край вошел в список регионов РФ, где наиболее заметно сократилась выдача потребительских кредитов. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе в регионе было выдано на 17,8% кредитов меньше, чем месяцем ранее.

В целом, в России объем выдачи потребительских кредитов продолжает снижаться третий месяц подряд. Всего в январе в стране было выдано 1,38 млн кредитов, что на 14,5% меньше, чем в декабре 2025-го. Больше всего в январе их выдали в Москве (85,7 тыс.), Московской области (79,8 тыс.), Краснодарском крае (59,7 тыс.), Тюменской области (49,6 тыс.) и Свердловской области (47,6 тыс.). Заметно сократилась выдача в Кемеровской (-18,1%) и Омской (-17,9%) областях, Самарской области (-16,6%), а также в Санкт-Петербурге (-16,5%) и Москве (-16,1%).