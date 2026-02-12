Бывший прокурор Нижегородской области Александр Федотов умер в возрасте 73 лет

Прокурор Нижегородской области (с 1992 по 2001 год), председатель Совета ветеранов региональной прокуратуры Александр Федотов умер в возрасте 73 лет 11 февраля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокурор Нижегородской области (с 1992 по 2001 год) Александр Федотов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Прокурор Нижегородской области (с 1992 по 2001 год) Александр Федотов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Александр Федотов родился 13 мая 1952 года в селе Холостой Майдан Вадского района Горьковской области. Длительное время работал слесарем на горьковском заводе «Электромаш» и Горьковском автозаводе. В 1978 году окончил Горьковский факультет Всесоюзного юридического заочного института, после чего начал работу в прокуратуре Горьковской области.

Прошел путь от помощника прокурора до руководителя областного ведомства. После ухода с поста прокурора в 2001 году возглавлял ГУ Министерства юстиции по Приволжскому федеральному округу. В 2008 — 2011 годах был советником Генерального прокурора РФ.

«В связи со всплеском преступности в регионе в 1990-е гг. на плечи Александра Федотова легла сложная задача — противостоять шквалу нахлынувшего криминала и беззакония. Работая в сложных условиях проводимых реформ, существенной трансформации правовой системы, Александр Иванович сумел добиться эффективного противостояния криминальным проявлениям в области»,— отмечается в некрологе.

Галина Шамберина