Работника техслужбы аэропорта Уфы оштрафовали за повреждение крыла самолета

Ространснадзор по материалам Уфимской транспортной прокуратуры привлек работника сервисной службы аэропорта Уфы к административной ответственности за действия, угрожающие безопасности полетов (ч. 3 ст. 11.3 КоАП РФ), и назначил штраф, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Проверка надзорного ведомства установила, что в ноябре 2025 года сотрудник сервисной службы уфимского аэропорта, проводя противообледенительную обработку самолета «Аэрофлота», повредил правое полукрыло самолета. Воздушное судно отстранили от полетов для ремонта.

Уфимский транспортный прокурор внес представление руководителю аэропорта. Чтобы не допустить подобные ситуации, аэропорт внес изменения в документы, регламентирующие технологический процесс противообледенительной обработки.

Майя Иванова