В Отрадном суд рассмотрит дело о взяточничестве и служебном подлоге экс-начальника отдела архитектуры

В Отрадненский городской суд Самарской области направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Отрадного. Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщает прокуратура региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2024 года получил от заместителя генерального директора Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе взятку в виде услуг. По периметру дома близкой родственницы фигуранта обустроили асфальтовую отмостку стоимостью более 30 тыс. руб.

За это чиновник без фактической проверки подписал акт осмотра и разрешение на ввод в эксплуатацию построенных фондом объектов.

Руфия Кутляева