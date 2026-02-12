В Татарстане трем подросткам предъявили обвинение в совершении теракта

В Татарстане возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт») в отношении троих подростков в возрасте 16–17 лет, подозреваемых в попытке поджога оборудования, регулирующего работу железнодорожных светофоров. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данным следствия, инцидент произошел 25 января вблизи станции Васильево. Подростков задержали 26 января. На допросе они сообщили, что нашли предложение о подработке в одном из мессенджеров и должны были получить за свои действия 40 тыс. руб.

На время предварительного следствия подростков заключили под стражу. Им грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

Анна Кайдалова