Собранный в Башкирии налог со ставок будет поступать в федеральный бюджет

В Башкирии прекратит действие региональный закон «О налоге на игорный бизнес», сборы с процессинговых центров, тотализаторов и пунктов приема букмекерских ставок будут перечисляться в федеральный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба Курултая Башкирии.

На ближайшем пленарном заседании депутаты парламента планируют внести соответствующие изменения в региональное законодательство.

Вывод налога на игорный бизнес из числа источников пополнения республиканского бюджета обусловлен изменениями федерального законодательства.

Ставка налога на пункты приема ставок и букмекерские конторы в Башкирии дифференцировались в размере от 14 тыс. до 3 млн руб.

Майя Иванова