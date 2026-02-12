«Белогорье» обыграло «Факел Ямал» в первом матче с новым главным тренером

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» победил новоуренгойский «Факел Ямал» в матче 24-го тура Суперлиги. Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 3:0 (28:26, 25:17, 28:26). Эта игра стала дебютной для Игоря Колодинского в статусе главного тренера белгородцев. Сергей Баранов, ранее занимавший этот пост, теперь будет ассистентом главного тренера.

В команде хозяев отличился Мохамед Аль Хачдади, заработавший 17 очков. Капитан Павел Тетюхин набрал 12 очков, Ярослав Подлесных — 10. У «Факела Ямала» самым результативным стал Юри Романо, набравший 16 очков.

Матч получился напряженным: первый и третий сеты завершились с разницей в два очка, и лишь во втором «Белогорье» чувствовало себя уверенно. Хозяева трижды отыгрывались в концовках и проявили характер, не позволив гостям перевести игру в пятый сет.

«Тренерская работа в принципе нервная, а когда у бровки стоишь, хочется за мячами бежать. На самом деле у нас работа никак не поменялась: как работали с Сергеем Андреевичем в тандеме, так и продолжаем это делать. Глобально ничего не поменялось»,— прокомментировал игру главный тренер «Белогорья» Игорь Колодинский.

Наставник «Факела Ямала» Роман Емполов отметил, что его команде не хватило хладнокровия в концовках: «Видно, что Белгород более уверенно себя чувствует. Хотя у него тоже не самая лучшая игра по качеству волейбола. Просто нам не хватило в концовках, наверное, мастерства и опыта».

По итогам встречи «Белогорье» укрепило свои позиции в турнирной таблице, оставшись на пятом месте. Следующий матч команда проведет в Туле против петербургского «Зенита» 15 февраля. Соперник занимает вторую строчку таблицы.

Алина Морозова