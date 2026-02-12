Ученые КФУ нашли закономерности накопления элементов в породах Мелекесской впадины

Ученые Казанского федерального университета установили, как распределяются редкие и редкоземельные элементы в визейских терригенных и угленосных отложениях Мелекесской впадины возрастом около 350 млн лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки России.

Исследователи проанализировали образцы керна из Нижне-Нурлатскаой скважины, которые хранятся в КФУ, и зафиксировали выраженную вертикальную зональность химического состава пород. Последовательность осадкообразования, по их данным, отражает смену условий — от глубоководной морской среды к мелководной.

Полученные данные позволяют определить, какие природные условия существовали на этой территории в древности, и использовать их для прогноза зон обогащения редкими и редкоземельными элементами.

Анна Кайдалова