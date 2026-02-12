В Оренбуржье заключили под стражу обвиняемого в покушении на мошенничество с земельными участками

Суд Оренбургского района удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения мужчине, обвиняемому по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Он заключен под стражу до 9 апреля 2026 года. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант действовал в составе организованной группы с иными лицами. С апреля 2015 года по февраль 2026 года он обманул сотрудников администрации района и совершил покушение на незаконное приобретение права собственности в отношении земельных участков с целью их дальнейшей продажи по рыночной стоимости.

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

Руфия Кутляева