Самарчанку оштрафовали на полмиллиона рублей за ложное сообщение о минировании самолета

Красноглинский районный суд Самары вынес приговор 44-летней местной жительнице, которая после ссоры с мужем сообщила в экстренную службу о якобы готовящемся взрыве самолета в аэропорту Курумоч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Подсудимая признана виновной по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве).

Как выяснили следователи, в октябре 2025 года женщина, находясь в здании аэропорта Курумоч, поссорилась со своим мужем, после чего из хулиганских побуждений она позвонила в Единую службу спасения и сообщила о готовящемся взрыве пассажирского самолета.

«Сотрудниками транспортной полиции незамедлительно проведены мероприятия, в ходе которых установлена недостоверность полученной информации. Правонарушительница выявлена и задержана»,— говорится в сообщении в Приволжской транспортной прокуратуры.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. руб.

Сабрина Самедова