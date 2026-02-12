Назначен новый директор современного искусства ПЕРММ
12 февраля Елена Новикова вступила в должность директора Музея современного искусства ПЕРММ. Сегодня ее уже представили коллективу, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минкульт.
Фото: ВК Губерния
Елена Новикова закончила историко-политологический факультет Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Ранее трудилась замдиректора Пермского дома народного творчества «Губерния».
Напомним, прежний руководитель музея Наиля Аллахвердиева покинула пост в декабре 2024 года. После нее и.о. директора был Станислав Павлов.