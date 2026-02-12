53 жителя Удмуртии освобождены из украинского плена с начала СВО, а судьба 529 военнослужащих была установлена, сообщил уполномоченный по правам человека в Удмуртии Виктор Кушко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Аппарат Уполномоченного по правам человека в УР», vk Фото: «Аппарат Уполномоченного по правам человека в УР», vk

«В 2025 году в аппарат УПЧ поступило 1899 обращений, В сравнении с 2024 годом количество обращений увеличилось на 9%. По отношению к 2021 — на 63%. 1172 обращения связаны с СВО»,— отметил Виктор Кушко.

Он добавил, что обращения затрагивали возвращение военных из плена, поиск без вести пропавших, выполнение социальных обязательств и соблюдение условий прохождения военной службы.

Анастасия Лопатина