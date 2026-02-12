К концу 2025 года средняя стоимость квадратного метра в сегменте элитных новостроек Татарстана составила 272 тыс. руб., что на 16,4% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане «квадрат» элитного жилья подешевел на 16,4%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Татарстане «квадрат» элитного жилья подешевел на 16,4%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В конце 2024-го этот показатель достигал 325,4 тыс. рублей — это был самый высокий уровень в Приволжском федеральном округе.

По итогам 2025 года Татарстан занял второе место в ПФО по цене «квадрата» элитного жилья. Лидером стала Нижегородская область с показателем 303 тыс. руб. Самая низкая стоимость зафиксирована в Саратовской области — 113,8 тыс. руб.

Средняя цена элитного «квадрата» в Татарстане оказалась выше, чем в среднем по ПФО (242 тыс. руб.), но почти вдвое ниже общероссийского уровня — 537,5 тыс. руб.

Анна Кайдалова