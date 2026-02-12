В Бузулукском финансово-экономическом колледже замерзали студенты
В Оренбургской области директор Бузулукского финансово-экономического колледжа получил представление прокуратуры за холод в помещениях. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Проверка показала, что система отопления зданий колледжа требует проведения капитального ремонта.
«Радиаторы в помещениях прогреваются неравномерно, в местах стыков трубопроводов выявлены теплопотери, а часть коммуникаций изношена. Кроме того, необходимо обеспечить герметичность оконных конструкций и утеплить фасад здания»,— говорится в сообщении.
Представление директору колледжа находится на рассмотрении.