Три нелегала спрятались в грузовом контейнере во время рейда на стройке элитного ЖК

На строительной площадке жилого комплекса премиум-класса на улице Александра Блока прошел миграционный рейд. Документы проверили у 60 иностранцев, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полицейские осмотрели строительные бытовки, где проживают приезжие, а также их личные вещи. Трое рабочих спрятались в грузовом контейнере для хранения инструментов, чтобы избежать проверки. Их все же нашли.

Другой работник стал снимать сотрудников полиции на телефон. Его поместили в автозак и доставили в дежурную часть вместе с остальными десятью нелегалами. Иностранных граждан привлекли к административной ответственности, решается вопрос об их выдворении из страны.

Татьяна Титаева