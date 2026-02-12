Госсекретарь США Марко Рубио, возглавляющий американскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, из Германии отправится в Словакию и Венгрию. Выбор этих двух стран маршрутами европейского турне Рубио продиктован необходимостью поддержать двух европейских лидеров, продолжающих критику Брюсселя в условиях конфликта между США и их западными союзниками. Наиболее сложная ситуация в Венгрии, где апрельские парламентские выборы станут сражением внешних сил, пытающихся определить, какой будет новая власть в стране.

Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Kevin Wolf / AP Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Kevin Wolf / AP

О второй, словацко-венгерской части европейского турне госсекретаря США Марко Рубио, который до этого 13–15 февраля в качестве главы американской делегации будет принимать участие в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, объявил официальный представитель Госдепа США Томми Пиготт. По его словам,15–16 февраля в Братиславе госсекретарь Рубио обсудит развитие сотрудничества в сфере ядерной энергетики, диверсификацию поставок энергоносителей, а также модернизацию вооруженных сил этой страны и ее обязательства в рамках НАТО.

Официальный представитель Госдепа США сообщил, что вопросы энергетического сотрудничества окажутся в числе приоритетных и в ходе визита Марко Рубио в Будапешт. Причем обращает на себя внимание, что вскоре после запланированного на начало будущей недели общения с главой Госдепа США премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправится в Вашингтон для встречи 19 февраля с президентом Трампом на первом саммите «Совета мира» по Газе.

Выбор Братиславы и Будапешта двумя пунктами европейского турне госсекретаря Рубио, отдельными от его участия в Мюнхенской конференции, а также заявленная повестка переговоров с премьерами Робертом Фицо и Виктором Орбаном указывают на приоритеты европейской политики администрации США.

Вашингтон демонстрирует солидарность и готовность к взаимодействию с теми силами на европейском континенте, которые администрация США считает своей группой поддержки в неоконченном принципиальном споре с руководством ЕС.

Одним из ключевых вопросов становится энергетическая безопасность — растущая головная боль стран Старого Света, стремящихся любой ценой уйти от российских энергоносителей, в связи с чем цены на электроэнергию растут, а ситуация на энергетическом рынке становится все более волатильной.

Как признала 11 февраля в своем выступлении на сессии Европарламента глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, «цены на электроэнергию в Европе остаются слишком высокими и слишком нестабильными». Обращаясь к Европарламенту, она призвала увеличивать инвестиции в зеленую энергетику, но при этом не упомянула про добровольный отказ Брюсселя от дешевого российского газа и про старение и износ европейских АЭС.

В то время как Еврокомиссия готовит проект запрета на импорт продукции ядерной промышленности из России в Евросоюз, Словакия не намерена разрывать соглашение с Россией на поставки ядерного топлива для АЭС.

Вторую ставку в области энергетики Братислава делает на сотрудничество с Вашингтоном. В январе премьер Фицо сообщил о подписании с США соглашения о сотрудничестве в атомной энергетике, которое делает возможным строительство американской компанией Westinghouse нового энергоблока на территории действующей в Словакии АЭС в Ясловске-Богунице.

Таким образом, вопросы американского участия в обеспечении энергетических нужд Словакии и стабилизации цен на электроэнергию в этой стране на фоне царящего в Европе общего энергетического кризиса, судя по всему, станут одним из главных сюжетов переговоров госсекретаря Рубио в Братиславе.

Ситуация в Венгрии — втором пункте европейского турне Марко Рубио — выглядит еще более сложной и драматичной. В ходе намеченных на 12 апреля парламентских выборов оппозиция и ее внешняя группа поддержки полны решимости сменить ненавистное им и дружественное администрации Трампа правительство премьера Орбана. В случае смены курса Будапешта президент Трамп лишится одного из своих ближайших союзников в Европе.

Накануне визита госсекретаря Рубио в Будапешт глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил, что Украина и руководство ЕС пытаются общими усилиями привести к власти в Венгрии на апрельских выборах лояльное им правительство.

«Существует коалиция Брюсселя и Киева, которая хочет добиться смены правительства в Венгрии. Кандидатом от коалиции Брюсселя и Киева в Венгрии является партия "Тиса". Пока в Венгрии существует суверенное национальное правительство, ни Брюссель, ни Киев не могут рассчитывать на то, что смогут навязать свою волю Венгрии»,— предупредил Петер Сийярто 11 февраля в эфире программы «Час правды».

В еще одном интервью, которое он ранее дал грузинскому телеканалу «Рустави-2», Петер Сийярто предупредил, что руководство ЕС и Украина открыто действуют не только против Венгрии, но и против США. «Если бы европейцы не помешали усилиям президента Трампа, я уверен, что мир на Украине за этот год с небольшим уже был бы достигнут. Европейцы с самого начала рассматривали эту войну как свою. Они говорят: "Это наша война". На самом деле это не наша война»,— заявил Сийярто.

Обнародованное на прошлой неделе расследование юридического комитета Палаты представителей Конгресса США выявило, что Еврокомиссия регулярно вмешивалась в выборы в странах ЕС, используя закон ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

В расследовании отмечается, что с 2023 года, когда DSA вступил в силу, ЕК цензурировала контент в соцсетях перед выборами в Словакии, Франции, Нидерландах, Молдавии, Румынии, а также перед выборами в руководящие органы ЕС в июне 2024 года.

Кроме того, ЕК созывала встречи с национальными регуляторами, чтобы «обсудить, какое политическое мнение должно подвергнуться цензуре», и помогла организовать «системы быстрого реагирования» на нежелательный контент.

Учитывая, что, согласно опросам, оппозиционная партия «Тиса» пока опережает в рейтингах партию «Фидес» премьера Орбана, авторитет поддерживающего его президента Трампа в решающий момент может склонить электоральную чашу весов в Будапеште в пользу действующего венгерского лидера.

После того как на прошлой неделе президент Трамп заявил о своей поддержке премьера Орбана на предстоящих выборах, назвав его своим другом, Орбан поблагодарил его за поддержку. «Мы переживаем военные времена и нуждаемся во всех друзьях. Чем сильнее и больше друг, тем лучше. Мы ему рады!» — заявил Орбан, добавив, что Венгрия является «одной из немногих стран, куда американцы приносят капиталы, а не забирают их себе».

Сергей Строкань