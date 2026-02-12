СУ СКР проверяет обстоятельства массового недомогания детей в школе Ульяновска

По сообщению соцмедиа об отравлении детей в школе №62 Железнодорожного района Ульяновска организована доследственная проверка, сообщило в четверг региональное следственное управление СКР.

Сотрудниками следственного управления проводятся проверочные мероприятия совместно с должностными лицами школы, осуществляется взаимодействие с представителями Роспотребнадзора, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, поясняет ведомство.

Свою проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об охране здоровья несовершеннолетних начала в среду прокуратура Железнодорожного района Ульяновска.

О массовом недомогании учащихся в школе №62 стало известно в среду. Всего, по неофициальным данным, с жалобами на недомогание и симптомами, схожими с пищевым отравлением, в поликлиники обращались 48 учеников школы.

Управление образования администрации Ульяновска сообщило, что по инциденту назначена проверка, специалистами управления совместно с администрацией школы и управлением Роспотребнадзора проводятся мероприятия по выявлению причин недомогания детей. Принято решение о временной приостановке учебного процесса, «в ближайшие дни будет проведена дезинфекция школьных помещений». В пищеблоке взяты пробы и смывы для проведения лабораторных анализов. Сейчас в администрации города и управлении Роспотребнадзора ждут их результатов для определения причин недомогания детей. Питание в школе обеспечивает ярославская компания ООО «Комбинат социального питания». Похожий случай уже происходил 30 октября прошлого года в ульяновской гимназии №30 (тоже Железнодорожный район), когда семь учеников гимназии обратились за медпомощью с признаками острой кишечной инфекции, из них два ученика госпитализированы в Ульяновскую детскую областную больницу. После этого из-за кишечной инфекции была приостановлена деятельность гимназии. В этой гимназии также работал «Комбинат социального питания».

Андрей Васильев, Ульяновск