В Конгрессе предложили санкции за участие в сделках по импорту нефти из России

Группа из шести конгрессменов внесла в Палату представителей США законопроект о санкциях против иностранцев за участие в сделках по импорту нефти и нефтепродуктов из России. Инициаторы проекта ставят целью «перекрыть основной источник военных доходов» России.

Санкции также предусмотрены за «содействие финансовым транзакциям» для упомянутых сделок. Ограничения также применят в отношении генеральных директоров и членов советов директоров компаний, участвующих в поставках российской нефти.

США смогут отказаться от введения санкций, если вырученные от сделок средства перечислены на счет в стране-импортере и направлены на торговые операции, связанные с поставками сельскохозяйственного сырья, продуктов, лекарств или медицинских изделий между Россией и этим государством. Также ограничения не будут применять, если страна-импортер не могла купить нефтепродукты в других странах в требуемых объемах или по доступным ценам, либо эта страна уже обязалась в будущем снизить импорт российской нефти.

Законопроект уполномочит президента США освободить страну от санкций, если вырученные от сделки деньги перечислят на открытый им счет в пользу Украины, который Киев сможет использовать для покупки вооружений. Еще одним условием освобождения от санкций является оказание значительной экономической или военной помощи Украине.

В числе авторов документа — два конгрессмена от Республиканской партии Майкл Маккол и Майк Лоулер, а также демократы Билл Китинг, Марси Каптур, Майкл Куигли и Джош Готтхаймер. Господин Маккол считает, что российская энергетика — это «жизненная сила» Кремля. Он призвал сделать выбор: «вести дела со свободным миром или продолжать финансировать жестокость». Белый дом пока никак не комментировал инициативу.

