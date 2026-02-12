В Самарской области водитель, устроивший ДТП на АЗС, пытался убить оппонента

Возбуждено уголовное дело по факту аварии на автозаправочной станции в Красноглинском районе Самары. Преступление квалифицировано по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигурантом дела стал 27-летний житель соседнего региона. Следствие установило, что 11 февраля 2026 года около 7:00 (MSK+1) подозреваемый поджег свой автомобиль, сел за руль и врезался в заправочную колонку. Таким способом он пытался убить оппонента, с которым у него был конфликт, выяснили силовики.

В момент аварии рядом находились водитель другого автомобиля и сотрудники АЗС. В результате происшествия автомобилист пострадал и был госпитализирован.

Сотрудники АЗС оперативно потушили пожар. Подозреваемый задержан.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Назначены судебные экспертизы, ведется допрос свидетелей.

Георгий Портнов