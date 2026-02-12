Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ставрополе в аварии пострадали четыре человека

В Ставрополе в ДТП пострадали четыре человека. Авария произошла вечером 11 февраля на пересечении улицы Мира и переулка Чкалова, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Предыдущая фотография

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, на регулируемом перекрестке столкнулись Volkswagen и Toyota. В результате случившегося пострадали 70-летний водитель Toyota и три его пассажира. За рулем второй иномарки находился 26-летний ставрополец. За последние два года его шесть раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская

Новости компаний Все