В Ставрополе в аварии пострадали четыре человека
В Ставрополе в ДТП пострадали четыре человека. Авария произошла вечером 11 февраля на пересечении улицы Мира и переулка Чкалова, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.
По предварительным данным, на регулируемом перекрестке столкнулись Volkswagen и Toyota. В результате случившегося пострадали 70-летний водитель Toyota и три его пассажира. За рулем второй иномарки находился 26-летний ставрополец. За последние два года его шесть раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД.
Детальные обстоятельства происшествия уточняются.