Продажи автомобилей с пробегом в Челябинской области упали на 16% за месяц

В январе 2026 года жители Челябинской области приобрели на 16% меньше машин с пробегом, чем в декабре 2025 года. Значительнее всего — на 26% — просели продажи китайских брендов, меньше всего — на 14% — отечественных, сообщает пресс-служба портала «Дром».

Среди российских машин с пробегом самыми популярными у жителей региона стали модели Lada — Priora, 2114 Samara, Granta, Kalina и 2110. Все они потеряли в продажах за январь 12-19%. Японские модели, как и немецкие, выбирали на 15% реже. Спрос на корейские автомобили в январе упал на 17%, а на европейские и американские — на 19%. Китайские модели в январе покупали на 26% реже, чем в декабре.

Эксперты-аналитики портала связывают падение спроса с активным увеличением продаж в конце 2025 года из-за повышения утильсбора.

Виталина Ярховска