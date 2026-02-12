Число самозанятых в Москве увеличилось в 2025 году на 20%

В 2025 году число плательщиков налога на профессиональный доход увеличилось на 20%, или на 354 тыс. человек. Всего в столице к январю 2026 года зарегистрировано 2,26 млн самозанятых. Об этом сообщила «Ъ» заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По словам госпожи Багреевой, положительная динамика говорит о росте предпринимательства и «способствует повышению конкурентности городской экономики». Заммэра отметила, что наиболее популярные виды деятельности у самозанятых — пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг.

За прошлый год самозанятые перечислили в столичный бюджет около 20,6 млрд руб. налога. Это на 36% больше показателя 2024 года. С начала действия налогового режима в бюджет Москвы поступило более 60 млрд руб. Предпринимателей поддерживают столичные кадровые центры «Профессии будущего» и «Моя работа», заключила Мария Багреева.