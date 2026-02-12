Жителя Белебея осудили на 4,5 года за незаконный оборот наркотиков

Белебеевский городской суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере без цели сбыта (ч. 2 ст. 228 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Суд приговорил его к 4,5 года колонии общего режима.

Установлено, что в октябре прошлого года фигурант уголовного дела заказал через интернет наркотическое средство для личного потребления. Он забрал его в тайнике в лесу в Белебее и спрятал пакетик с веществом в карман куртки.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники полиции.

Подсудимый не признал вину.

Майя Иванова