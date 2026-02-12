Экс-глава отдела мэрии Отрадного обвиняется в подлоге и взяточничестве

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника отдела администрации Отрадного Самарской области. Экс-чиновнику инкриминируется получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и служебный подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре 2024 года бывший сотрудник мэрии, занимавший должность начальника отдела архитектуры и градостроительства, получил от заместителя генерального директора Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе взятку в виде обустройства асфальтовой отмостки стоимостью более 30 тыс. руб. по периметру дома своей близкой родственницы.

За эту услугу экс-чиновник подписал акт осмотра и разрешение на ввод в эксплуатацию построенных фондом объектов, не проверяя их. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены на рассмотрение в Отрадненский городской суд Самарской области.

Георгий Портнов