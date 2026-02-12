На Парковом построят новый корпус гимназии №10 в рамках КРТ

В Дзержинском районе Перми в рамках проекта КРТ появится новый корпус гимназии №10, рассчитанный на 1050 учащихся. Об этом сообщается в telegram-канале краевого минимущества. Территория КРТ ограничена улицами Уфалейской, Сельской и 3-ей Водопроводной. Его реализует ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минимущества Прикамья Фото: пресс-служба минимущества Прикамья

Новый четырехэтажный корпус гимназии с гуманитарным уклоном появится на месте старого здания. В нем обустроят кабинеты основных предметов, лаборатории-практикумы, актовый и два спортивных зала, библиотека, столовая. На улице расположится физкультурно-спортивная зона с площадками для игр в волейбол и баскетбол, общефизической подготовки и зона для проведения школьных мероприятий. Реализация проекта запланирована на 2027-2030 годы, его финансирует краевая адресная инвестиционная программа.

Старое здание гимназии №10, рассчитанное на 280 мест, сейчас не используется в образовательных целях. Сами школьники с 2025 года обучаются в учебном здании по ул. Боровая, 24а. После завершение строительства учеников переведут в новое здание.