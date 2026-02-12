В Удмуртии предложили увеличить дорожный фонд на 1,5 миллиарда рублей

В Госсовете Удмуртии состоялось заседание постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам, на котором депутаты предложили увеличить расходы на дорожный фонд в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Планируется увеличить доходы бюджета на 90 млн руб., а расходы — на 1,54 млрд руб. Из этой суммы 1,51 млрд руб. будет направлено на финансирование Дорожного фонда за счет неиспользованных остатков 2025 года, а 90 млн руб. — на переселение граждан из аварийного жилья.

С учетом предложенных изменений прогнозируются следующие показатели бюджета на 2026 год: доходы — 162,9 млрд руб., расходы — 174,1 млрд руб. Законопроекты были поддержаны членами комиссии и рекомендованы к рассмотрению на очередной сессии Государственного Совета.

Анастасия Лопатина