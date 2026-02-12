Трех пособников телефонных мошенников задержали в Петербурге и области

Полиция задержала трех жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти в возрасте 19, 20 и 23 лет как предполагаемых пособников телефонных мошенников. Они вели преступную деятельность под руководством кураторов из Украины, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что фигуранты осуществляли администрирование сим-боксов. У каждого была своя роль. Один ездил в Москву, получал сим-боксы и размещал их в арендованных в Петербурге квартирах, а затем следил за работой оборудования. Под руководством куратора он приискал двух знакомых, которые действовали в арендованном жилье по той же схеме. Злоумышленники еженедельно меняли места жительства для конспирации.

Молодые люди еженедельно получали по 30 тыс. рублей. В обороте было более 500 сим-карт. Они обеспечивали ежедневное прохождение 5000 звонков от мошенников.

По местам проведения обысков изъяты два сим-бокса, три ноутбука, роутер, мобильные телефоны с переписками и не менее 1000 сим-карт различных операторов связи и банковские карты. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 274.3 УК РФ.

Татьяна Титаева