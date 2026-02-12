«Иркутский завод тяжелого машиностроения» увеличил производство в 1,6 раза

«Иркутский завод тяжелого машиностроения» (ИЗТМ-Инжиниринг) увеличил производственные мощности по выпуску специального промышленного оборудования для недропользования и металлургии. В результате модернизации объем производства вырос в 1,6 раза, что позволит заместить на рынке часть импортной продукции, сообщили в пресс-службе ФРП России. В частности, завод сегодня выпускает 28 комплектов техники в год вместо 17.

Общий объем инвестиций в обновление станочного парка составил 112 млн руб. Из них 67,5 млн руб. предоставил ФРП, еще 7,5 млн – ФРП Иркутской области. На эти средства предприятие приобрело металлообрабатывающее оборудование, которое позволило повысить точность и качество резки, гибки и обработки заготовок, сократить долю брака, а также снизить простои, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием станков.

По оценкам компании, около 30% российского рынка специального оборудования для отраслей недропользования занимают зарубежные производители, прежде всего из Китая.

Иркутский завод производит оборудование для сортировки, сепарации, промывки, измельчения и транспортировки камня, руд и других минеральных ископаемых. В том числе сгустители для работы с растворами, шнековые смесители, флотомашины, разливочные машины для металла, специальный рельсовый транспорт для транспортирования продуктов плавки, грохоты для рассева металлургического кокса по фракциям и другое оборудование. Кроме того, на предприятии выпускают технику для золотодобычи – драги и запасные части к ним, транспортно-обогатительные комплексы и т. д.

Заказчиками продукции выступают горно-обогатительные, горно-шахтные, горнодобывающие и металлургические предприятия. Среди крупнейших клиентов – «Северсталь», ЕВРАЗ, НМЛК, ММК, «Металлоинвест», «Алроса», «Полюс», «Норникель», «Фосагро», «Уралкалий» и другие. Кроме того, иркутское предприятие поставляет оборудование в Казахстан, Узбекистан и Индию.

Лолита Белова