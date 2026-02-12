Самолеты из Челябинска в Сочи и Сургут задерживаются

Самолеты, курсирующие из Сочи и Сургута в Челябинск и обратно, задерживаются 12 февраля. Информация опубликована на онлайн-табло челябинского аэропорта.

Рейс из Челябинска в Сочи должен был отправиться в 6:10 12 февраля, сейчас расчетное время — 13:40. Обратный самолет планировался в 5:20, предварительно вылетит в 12:40. Оба рейса обслуживаются авиакомпанией «Икар».

Путешествие из столицы Южного Урала в Сургут по расписанию должно было начаться в 13:40, сейчас рейс задерживается до 16:55. Обратный самолет вместо 12:40 отправится не раньше 16:15. Работу этих рейсов обеспечивает перевозчик «ЮТэйр».

Виталина Ярховска