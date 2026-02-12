В Удмуртии зафиксировано 192 случая смерти от отравления алкоголем в 2025 году

В Удмуртии в 2025 году 192 человека скончались от отравления спиртосодержащими жидкостями. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике, всего от алкогольной продукции и ее суррогатов пострадали 328 жителей республики.

Спиртное составило 28% от общего числа острых отравлений химической этиологии, которых в регионе было зафиксировано 1153 (на 12,1% меньше, чем в 2024 году). В целом, по данным Роспотребнадзора, в 2025 году зарегистрировано 297 случаев смертельных исходов от острых отравлений.

Отравления лекарственными средствами составили 453 случая (39% от общего числа), основными причинами которых стали суицидальные попытки и ошибочный прием медикаментов.

Анастасия Лопатина