На Колыме пошел под суд командир разбившегося в марте 2024 года вертолета Ми-8

В Магаданской области завершено следствие по уголовному делу в отношении командира экипажа вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в марте 2024 года, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Тогда погиб его бортмеханик, а один из пассажиров получил тяжелые травмы. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью и гибель человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый при выполнении рейса Омсукчан—Невенрекан—Сопка Кварцевая—Омсукчан с пассажирами на борту допустил взлет воздушного судна в одной из точек в условиях обледенения. Он не обеспечил осмотр вертолета бортмехаником на предмет наличия льда на элементах. Кроме того, командир перед вылетом с посадочной площадки Сопка Кварцевая не оценил надлежащим образом неблагоприятную метеорологическую и аэронавигационную обстановку. В полете отказали двигатели, и вертолет рухнул.

Материалы уголовного дела в отношении 44-летнего фигуранта направлены на рассмотрение в Северо-Эвенский районный суд Магаданской области.

