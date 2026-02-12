Бюджет предложения коттеджей бизнес-класса в Петербурге и области вырос на 53%

Средний бюджет предложения коттеджей бизнес-класса на первичном рынке загородного жилья в Санкт-Петербурге и Ленобласти на конец 2025 года вырос на 53% и достиг 69 млн рублей. В сегменте элитного класса показатель увеличился на 25%, до 130 млн рублей, сообщили в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Руссак, Коммерсантъ Фото: Игорь Руссак, Коммерсантъ

Повышение среднего бюджета предложения на рынке загородной недвижимости связали с удорожанием экспозиции в уже реализующихся коттеджных поселках. Таунхаус в бизнес-классе в среднем стал дороже на 52% (35 млн рублей). Увеличилась в цене и одна сотка в элитном сегменте на 64%, до 2,3 млн рублей.

В целом по итогам прошедшего года в структуре спроса большая часть приходится на земельные участки. На землю пришлось 60% сделок в элитном сегменте и 44% — в бизнес-классе.

За 2025 год объем предложения на первичном рынке загородной жилой недвижимости элитного класса петербургской агломерации сопоставим с предыдущим годом — 188 лотов. В бизнес-классе показатель вырос на 28% — до 828 лотов в 30 коттеджных поселках.

«Скорее, продолжится накопление отложенного спроса, который будет реализован по мере выхода новых проектов, отвечающих изменившимся запросам покупателей. Дополнительным драйвером спроса в среднесрочной перспективе может стать снижение ключевой ставки и, как следствие, переток части средств с банковских депозитов в недвижимость, в том числе загородную»,— поделилась прогнозом директор департамента элитной недвижимости NF GROUP в Петербурге Алия Ханбекова.

Татьяна Титаева